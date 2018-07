A edição desta semana do Arte em Revista traz uma mostra da arte de John Lennon - mas nada de música: apenas pinturas, esboços e letras.

A exposição "Gimme some Truth" com cem obras do ex-beatle está em cartaz em Nova York

A renomada ópera La Traviata, do italiano Giuseppe Verdi, foi encenada em Viena, na Áustria, pela primeira vez em 40 anos.

A história de amor em três atos conta a saga da Dama das Camélias, baseada no romance de Alexandre Dumas Filho.

"A perfeita Harmonia", uma exposição em Roma, reúne alguns dos mais marcantes trabalhos de Piet Mondrian.

Setenta pinturas e desenhos do artista holandês mostram a trajetória que o levou da pintura figurativa à fama com a arte abstrata.

A mostra também reúne 40 trabalhos que influenciaram Mondrian, cedidos por galerias dos Estados Unidos, Canadá e da Holanda.

E na cidade inglesa de Blackpool, um tapete humorístico vem chamando a atenção dos visitantes.

A obra de concreto e granito tem frases e piadas de centenas de humoristas britânicos e foi criada pelo artista Gordon Young.