A edição desta semana do Arte em Revista traz uma nova versão de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, sem o famoso diálogo sobre o rouxinol e a cotovia.

A peça, dirigida pelo alemão David Boesch, está sendo encenada no Teatro Municipal de Viena.

A mostra "Ausente" em Taiwan, expõe 21 dos mais famosos trabalhos do artista e dissidente chinês Ai Weiwei.

No entanto, ele foi impedido de comparecer à abertura da exposição pelas autoridades chinesas, que o mantém em Pequim desde junho.

Em Lisboa, uma exposição faz um apanhado de quatro séculos de pinturas de natureza morta europeias.

Na mostra estão quadros de Picasso, Braque, Matisse e Dalí, além da obra "Natureza morta com melão", de Monet.

O artista britânico David Hockney montou uma exposição de seus desenhos com iPads e iPhones no Museu Real de Ontário, no Canadá.

A instalação "Flores Frescas", que começou com ilustrações que o artista fazia no iPhone para amigos, traz diversas obras de Hockney em mais de uma dúzia de iPads.