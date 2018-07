A edição desta semana do Arte em Revista traz um filme considerado um marco no cinema chinês. Love for Life é o primeiro do país a abordar o tema da Aids.

Uma mostra em Roma tem como foco o Renascimento na cidade, com obras de Michelangelo e Rafael.

Mais de 180 peças, incluindo esculturas, pinturas, desenhos e medalhas vieram de coleções de todo o mundo.

Uma das aranhas gigantes da artista francesa Louise Bourgeois está sendo leiloada pela Christie's de Nova York.

E novos designers nigerianos mostram suas criações na semana da moda de Lagos.