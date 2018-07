Nós começamos com um passeio pela sociedade da Croácia. A peça "Enciclopédia do Tempo Perdido", do escritor croata Slobodan Snajder trata de temas como desemprego, privatização e sérvios na Croácia. O autor já descreveu a história de três gerações de uma família como uma metamorfose kafkiana.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 0'35 Com mais de três metros de altura, essa escultura de bronze do artista colombiano Fernando Botero é uma das mais altas a ir a leilão. Ela é um dos destaques de um lote de arte latino-americana que vai ser leiloado pelas casas Christies e Sothebys em Nova York. Outro importante trabalho é o quadro "Fatias de Melancia", criado em 1950 pelo mestre mexicano Rufino Tamayo. XXXXXXXXXXXXXX 0'30 A arte de gravuras escandinavas é o ponto alto dessa mostra na cidade de Helsingborg, na Suécia. A exposição 'Sob pressão' reúne obras de 80 artistas, quase todos com alguma relação com o Ateliê Larsen, famoso por sua experimentação com técnicas variadas.

Entre as obras á mostra estão oito gravuras inéditas feitas pela Rainha Sonia da Noruega.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0'32 Este é o maior evento de moda da África Oriental e Central. Mais de 50 estilistas apresentaram suas coleções na quarta semana de moda Swahili. O desfile aconteceu na capital da Tanzânia, Dar es-Salaam, e marcou os 50 anos de independência do país.

Foi a estreia de diversos estilistas de países como Botsuana, Zâmbia e Angola.

A edição desta semana do Arte em Revista traz BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.