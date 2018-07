Na edição desta semana do Arte em Revista, uma montagem do balé Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, que mistura dança clássica com acrobacias.

O espetáculo está em cartaz na China.

Outro destaque cultural da semana é o cantor e ambientalista Wanlov the Kubolor, que mistura tradições da Romênia e da África.

O artista é romeno, mas cresceu na capital ganense, Acra.

Na Finlândia, uma exposição em cartaz até janeiro é dedicada ao território de Karelia.

Atualmente parte da Rússia, a região já pertenceu aos finlandeses e para muitos tem grande valor sentimental.

Em Roma, uma montagem da ópera Macbeth, de Verdi, dá um toque fantasmagórico à tragédia de Shakespeare.

O papel de Lady Macbeth ficou a cargo da soprano russa Tatjana Serjan. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.