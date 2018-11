Na edição desta semana do Arte em Revista, o novo espetáculo do coreógrafo norueguês Jo Stromgren, que se inspira no tênis de mesa.

O novo espetáculo é a sequência do Tributo da Dança à Arte do Futebol, de 1998, apresentado em 23 países.

Desta vez, Stromgren se inspirou na velocidade do tênis de mesa.

Outro destaque cultural da semana é a exposição do artista plástico americano Dale Chihuly, em Londres.

Chihuly é um dos fundadores do Movimento Studio Glass, há 50 anos, e a mostra traz para a capital britânica as formas exóticas e coloridas das esculturas que formam um verdadeiro jardim de vidro.

No Marrocos, o destaque é o Festival Internacional de Cinema de Marrakech.

Entre os 15 longas competidores, está o representante da Bósnia-Herzegovina, Belvedere, do cineasta Ahmed Imamovic, um retrato íntimo baseado em histórias reais de sobreviventes do assassinato em massa de bósnios muçulmanos da cidade de Srebrenica.

E o museu de arte contemporânea de Madri, o Reina Sofía, abriu uma nova coleção permanente, que mostra obras realizadas entre as décadas de 60 e 80.

A coleção mostra um período de mudança radical na arte e os trabalhos variam das críticas a ditaturas da América Latina e Espanha ao feminismo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.