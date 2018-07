Arte em revista

Uma exibição em uma rua de Lisboa traz 130 fotos gigantes de pessoas sorridentes em um mural da capital portuguesa. O projeto Inside Out mostra para a população rostos de seus próprios integrantes. Já na Romênia, a ópera Nabucco 12 busca despertar sentimentos revolucionários do país, que sofre com duras medidas de austeridade em vigor. E uma mostra com cartazes de outras edições das Olimpíadas foi aberta em Londres, mostrando como a mensagem dos jogos mudou ao longo do século passado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.