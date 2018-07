Arte em revista: A fantasmagórica luz dos peixes mortos

O artista japonês Tomita cria obras únicas usando peixes e outros animais marinhos mortos.

Sua técnica preserva e tinge os corpos para criar um efeito luminoso.

O japonês escapou por pouco do tsunami que atingiu o país no ano passado. Ele diz esperar que, com sua arte, faça as pessoas apreciarem a vida ao observar a morte.

O boletim de artes da BBC Brasil desta semana traz ainda uma mostra sobre James Bond, um festival de música palestina e o Documenta, evento de arte moderna e contemporânea, na Alemanha.