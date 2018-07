Arte em revista: Congolês usa facões para montar casa

&&

O boletim Arte em Revista desta semana apresenta uma instalação do artista visual Freddy Tsimba que criou alvoroço em sua cidade natal, Kinshasa, na República Democrática do Congo.

"A Casa Machete", seu mais recente trabalho, feito com facões de verdade, sintetiza a cultura de seu país e suas dificuldades com a violência, segundo o artista.

Em Paris, o Palais de Tokyo foi reaberto após 10 meses de reformas. Com mais de 22 mil metros quadrados de área de exposição - o museu reúne peças de todo o mundo, além de talentos franceses.

A artista Liu Baocui, de Pequim, trabalhou nos últimos dois anos na duplicação de uma obra-prima do pintor chinês do século 12 Zhang Zeduan - mas a sua versão foi feita com cascas de sementes de girassol.

Na Holanda, onde cada vez mais igrejas católicas estão fechando suas portas por falta de fieis, a diocese de s'Hertogensbosch e Eindhovenegan vem buscando novos lares para objetos sagrados que não têm mais uso.