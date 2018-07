Arte em Revista: Empire State ganha novas luzes ecológicas

O Arte em Revista - boletim semanal de artes da BBC Brasil - mostra as novas luzes do famoso prédio Empire State em Nova York.

Mais ecológicas, as lâmpadas LED gastam até 70% menos energia do que as antigas. As cores do prédio foram escolhidas por votação online no Facebook.

Perto de Paris, um vilarejo que já foi retratado por Paul Gauguin e outros mestres franceses é tema de uma exposição.

Em Roma, paisagens da Sicília foram recriadas por um mafioso que virou testemunha contra o crime organizado.

E em Londres, uma obra-prima levará cinco anos para ser restaurada.

Confira o vídeo do boletim semanal de artes da BBC.