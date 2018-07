Arte em Revista: Esculturas feitas com porcas e parafusos

O artista filipino Mario Mallari deixou para trás o emprego de soldador, mas não suas ferramentas de trabalho.

Ele passou a criar esculturas usando ferro velho e espera que as obras inspirem outros artistas a usar materiais recicláveis em suas criações.

O boletim de artes desta semana traz ainda o festival Guelaguetza, no México, que reúne diferentes grupos indígenas, uma exposição que revela o método de trabalho do pintor Henri Matisse e o mundo de Shakespeare reconstruído no British Museum.