Arte em Revista: Exposição traz relíquias do antigo regime soviético

O novo Museu do Design em Moscou está organizando uma exposição dedicada às maravilhas do design soviético.

Alguns objetos levam os visitantes por uma viagem no tempo - caso da famosa câmera Zenith e do carro Moskovich, que mostram um pouco de como era a vida na União Soviética entre as décadas de 1950 e 1980.

O boletim Arte em Revista desta semana traz também a feira de pinturas promovida por artistas à margem do rio Nilo, em Cartum (Sudão), a exposição ucraniana da renomada artista Mariya Prymachenko, com pinturas e esculturas de cores brilhantes e simplórias, e a festa das luzes de Natal sendo acendidas ao redor do mundo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.