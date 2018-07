Arte em Revista: Exposição une impressionismo e moda em Paris

O boletim Arte em Revista desta semana mostra imagens da nova exposição no Musée D'Orsay, em Paris, "Impressionismo e Moda".

Obras de artistas como Degas, Monet, Manet e Renoir e roupas e acessórios antigos são apresentados lado a lado. Muitos deles são os mesmos usados pelas pessoas que aparecem nas pinturas de mais de um século atrás.

Outro destaque é uma instalação de arte em Sydney, na Austrália, que mistura escrita braille e luz, feita especialmente para pessoas com deficiências visuais.

Muitas dessas pessoas têm algum grau de percepção de luz e conseguem localizar as obras, para então ler as mensagens com as mãos e ouvir gravações em áudio.

No Senegal, mais uma enorme peça de tapeçaria tradicional está prestes a viajar pelo mundo, enquanto nas Filipinas os velhos Jeepneys, usados como modo popular de transporte, ganham uma nova roupagem.