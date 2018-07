Arte em revista: Grafiteiros pintam cúpula de igreja

O boletim Arte em Revista desta semana apresenta a paróquia espanhola que contratou grafiteiros para pintar a sua cúpula.

Depois de descobrir os artistas na internet, a igreja deu um curso sobre arte românica e entregou as paredes aos grafiteiros.

Dez guerreiros de Terracota, da China, estão em exposição no museu Discovery Times Square, em Nova York.

Cerca de 8 mil desses soldados de argila foram criados há mais de 2 mil anos para proteger o imperador chinês Qin Shihuang na sua vida após a morte.

O festival de dança contemporânea de Ramallah está em cartaz no Oriente Médio. A edição deste ano conta com cerca de 15 grupos de dança locais e internacionais.

As cerimônias comemorativas do "Dia Internacional do Jazz", criado pelas Nações Unidas, incluíram um concerto em Nova Orleans, outro em Washington e um evento em Paris com artistas internacionais.