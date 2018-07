Arte em Revista: Ronnie Wood e a sua arte rock and roll

O Arte em Revista desta semana apresenta algumas das obras de uma nova exposição do guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood.

Com quase cinco décadas de rock and roll, o que não falta ao ex-guitarrista do Jeff Beck Group, The Birds e Faces - isso antes mesmo de entrar para os Stones - é de onde tirar inspiração.

Um festival na região de Tuva, na Rússia, destacou uma forma de canto típica dos povos nômades da Ásia Central.

Neste estilo musical, melodias guturais se sobrepõem de forma a reproduzir sons da natureza.

Para comemorar os 775 anos da capital da Alemanha, oito artistas trabalham em uma versão "caminhável" do mapa de Berlim, que até o fim do mês deve permitir "passeios" pelos principais pontos turísticos e históricos da cidade em apenas dez minutos.

E para marcar os 75 anos do lançamento do desenho Branca de Neve e os Sete Anões, uma artista esculpiu os personagens usando blocos de manteiga.

A ideia faz parte da edição deste ano da Feira do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, mais conhecido por sua enorme vaca - de manteiga.