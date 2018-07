Arte em Revista: Um parque dedicado ao 'Hobbit'

O longa metragem Hobbit, que entra em cartaz mundialmente neste Natal, contará com uma vasta campanha publicitária.

Capitalizando em cima do já esperado êxito da primeira parte da trilogia realizada pelo diretor Peter Jackson baseada nos livros do autor JR Tolkien, a Nova Zelândia inaugurou um parque temático inteiramente dedicado à obra.

O boletim semanal de cultura da BBC Arte em Revista apresenta ainda a transformação do lixo deixado por alpinistas no Monte Everest em obras de arte, uma antiga mina de sal na Colômbia que foi transfomrada em museu e uma exposição sobre os maias que precisa ser vista... antes que as profecias deles se cumpram.