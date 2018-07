Artesp diz que houve conversas com caminhoneiros

A Artesp destaca ainda que a cobrança já é feita nos pedágios das rodovias federais. "A adoção da medida beneficiará toda a população ao integrar o pacote de ações para zerar o reajuste. É importante destacar que o uso do eixo suspenso provoca efeitos na frenagem e estabilidade do caminhão, afeta a estabilidade do veículo, tornando-o mais suscetível ao tombamento, reduz sua capacidade de frenagem e leva à insegurança." Prevista para esta segunda, a cobrança não começou.

O bloqueio das rodovias Castelo Branco, na região de Itapevi, Anchieta, em São Bernardo do Campo, ambas na Grande São Paulo, e Cônego Domenico Rangoni, em Cubatão, na Baixada Santista, iniciado nesta segunda-feira pode se prolongar até quinta-feira, 4. O protesto pode terminar antes, caso o governo aceite negociar com os caminhoneiros. Além da suspensão da cobrança do eixo suspenso, os motoristas pedem a redução do preço dos pedágios e do óleo diesel, além de mais segurança para os caminhoneiros na Região Metropolitana de São Paulo.

A mobilização foi liderada por caminhoneiros autônomos que, desde a semana passada, estavam organizando as paralisações por meio do Facebook. Os protestos começaram às 5h40. Alguns motoristas já cogitam dormir dentro dos veículos caso a greve continue.