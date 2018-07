Artilheiro joga pela redenção

Um gol de cabeça e assistência para o outro, marcado por Germano. Foi esse o saldo de Kléber Pereira no coletivo de sexta-feira, vencido pelos titulares por 2 a 1, no CT Rei Pelé. Mais do que o resultado do treino, o que deixou Vanderlei Luxemburgo satisfeito foi perceber que a formação com Madson e Robson nas meias poderá ajudar o artilheiro, que está sem marcar gol há 31 dias, a superar a má fase, hoje às 18h30, contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Kléber Pereira se queixa de ser xingado por uma parte da torcida nos jogos da Vila Belmiro quando não consegue fazer gol. Não esconde que se sente incomodado. "Torcedor tem o direito de vaiar, mas não de ofender", afirmou. Kléber, no entanto, não acha que seja por isso que seu aproveitamento neste ano tem sido melhor fora do que em casa. "Realmente, dos meus 21 gols no Brasileiro do ano passado, apenas dois não foram na Vila. E agora está sendo o contrário: marquei cinco fora e quatro em jogos em casa. Mas acho que é apenas coincidência", acrescentou.

Um gol de Kléber Pereira hoje terá peso dobrado e histórico, porque, com ele, ultrapassará Robinho como maior artilheiro em Brasileiros, passando a somar 47, e também na lista dos maiores goleadores pós-Pelé, chegando aos 83 em 132 jogos. Na sua frente ficarão apenas Serginho Chulapa, com 104, João Paulo, 103 e Juary, 101. "Mais importante do que eu fazer o gol é o Santos vencer, precisamos da recuperação, porque bobeamos contra o Botafogo no nosso estádio e agora precisamos ganhar na casa do adversário."

Luxemburgo pretendia promover a estreia de Jean, contratado há um mês do Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, mas o jogador sentiu problemas musculares, não treinou na sexta-feira e foi cortado da viagem a Belo Horizonte. O treinador aproveitou a perda de última hora para reforçar a marcação no meio de campo, com a escalação de três volantes - Emerson, Germano (ficaria fora se Jean jogasse) e Rodrigo Souto. Embora afirme que vai armar a equipe no 4-3-3, Madson e Robson ajudarão na marcação no meio e sairão em velocidade para o ataque, enquanto Kléber Pereira ficará isolado na frente.

"Vou escalar três atacantes, porque tenho a informação de que Roth também vai optar pelo 4-3-3", explicou Luxemburgo. O Atlético luta para voltar ao G-4 e o Santos, na parte de baixo da tabela, tenta reagir e se firmar na competição.