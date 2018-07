Artista americano faz 'desenhos gigantes' na areia da praia

Arte na areia

Para o artista americano Andres Amador, a areia das praias serve como tela e matéria-prima para suas criações.

Ele escolhe os melhores locais para os seus desenhos com a ajuda do Google Earth e aproveita as fases de lua cheia para trabalhar durante a maré baixa até completar as obras.

Antes de começar a desenhar na areia apenas com uma ferramenta de jardinagem, Amador diz que já tem prontas em um caderno todas as formas geométricas que irá produzir.

Os desenhos são inspirados em padrões da natureza, como rachaduras na lama e ondas.

O artista, que mora em São Francisco, Estados Unidos, está envolvido no projeto há 12 anos.