Artista britânico esculpe modelo Kate Moss em ouro

Detalhe da estátua de ouro de Kte. Foto: BBCA modelo britânica Kate Moss ganhou em sua homenagem uma estátua de ouro maciço avaliada em 1,5 milhão de libras (R$ 4,4 milhões). A escultura Siren, feita pelo artista britânico Marc Quinn, pesa cerca de 50 quilos, e será exibida no British Museum a partir de outubro como parte de uma mostra que reunirá trabalhos dos principais artistas do Reino Uido. Conhecido pela escultura que retratou a artista britânica Alison Lapper grávida, Quinn disse que seu objetivo era "fazer uma escultura da pessoa que mais encarna o ideal de beleza do momento". Segundo a curadoria da exposição, o trabalho do artista representa "a maior estátua de ouro já esculpida desde o Egito Antigo." Em 2006, o artista britânico já havia homenageado a modelo ao fazer uma escultura em que ela aparece sentada em uma posição de yoga. Apesar de a estátua valer uma pequena fortuna, não custa mais do que já foi acumulado por Kate ao longo da carreira. Estima-se que a modelo tenha uma fortuna avaliada em 45 milhões de libras (R$ 133 milhões). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.