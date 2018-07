Artista catalão morre aos 88 anos

Nas obras do artista espanhol Antoni Tàpies, a forma da cruz, símbolo da morte, "destino comum dos homens", é uma recorrência. Ontem, aos 88 anos, o pintor e escultor catalão, considerado um dos criadores mais importantes do século 20, morreu em Barcelona, sua cidade natal, depois de longo período de enfermidade. Tàpies não era apenas celebrado na Espanha, mas um artista de renome internacional, que marcou a história da arte contemporânea por sua obra de cunho abstrato e informal, de forte carga político-simbólica, baseada nos horrores que presenciou da Guerra Civil Espanhola e do regime ditatorial franquista, e densa de materialidade.

Segundo agências internacionais, o estado de saúde do artista era delicado havia tempos. Sua morte foi anunciada por seus familiares e pela prefeitura de Barcelona, cidade onde ele nasceu em 13 de dezembro de 1923.

Na capital da Catalunha também está abrigada a Fundação Antoni Tàpies, criada pelo pintor e escultor em 1990. Além de apresentar um amplo conjunto de obras de diversos períodos de sua trajetória, ela é um espaço para mostras de arte moderna e contemporânea. Entre 2004 e 2005, o Centro Cultural Banco do Brasil apresentou em São Paulo, Rio e Brasília a última grande mostra de suas obras para o público brasileiro.

Autodidata, o catalão iniciou sua carreira artística nos anos 1940, quando abandonou a faculdade de Direito e entrou em contato com criadores da chamada vanguarda catalã naquela época, entre eles Joan Brossa e Joan Ponç. Primeiro, dedicou-se à pintura e ao desenho, tendo como inspiração as obras surrealistas de Max Ernst, Joan Miró e Paul Klee. Em 1953, nesse período inicial, Tàpies recebeu o prêmio aquisição da 2.ª Bienal de São Paulo pela pintura Ásia (1951), hoje, pertencente ao acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. Ela expressa o estilo figurativo fantástico de então das obras do artista e está reproduzida nesta página.

Entretanto, Antoni Tàpies ficou realmente conhecido pelas obras que criou posteriormente, por suas pinturas/assemblages abstratas criadas com materiais diversos como terra, madeira, pó de mármore, óleo, papelão, tecidos e folhas de jornais. A densa textura desses trabalhos de carga gestual levou até mesmo o escritor argentino Julio Cortázar a cunhar uma expressão especial para definir as criações do catalão, o termo "pintura-muro".

Nesses trabalhos emblemáticos e de grande escala, é como se recriasse paredes ou muros da cidade. Neles, volta a usar o símbolo da cruz, que o artista nunca mais abandonou: as duas linhas que a formam remetem ao tema da morte, mas, mais ainda, podem se referir à letra T (de Tàpies ou de Teresa, sua companheira), ao sinal matemático de soma, a marcação de território e até à negação.

O artista tinha o costume de colocar as telas desse conjunto de obras no chão quando as criava e até suas pegadas eram incorporadas nas composições de um caráter ancestral e repletas de grafismos, palavras e números.

Vanguarda. Filho de um advogado e de mãe de uma família de livreiros e políticos, Antoni Tàpies integrou, a partir de 1948, o grupo da revista de vanguarda Dau el Set, em Barcelona. No início dos anos 50, estudou na França. Participou, em 1952, da Bienal de Veneza e realizou, em 1956, sua primeira exposição individual, em Paris. Em 1960, Tàpies expôs no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, em mostra coletiva sobre a recente pintura e escultura espanhola. Foi um marco para que sua produção chegasse aos EUA e a vários países da Europa.

Como parte da projeção internacional de seu nome, o artista ganhou em 1964 uma sala especial na Documenta de Kassel. Outro marco foi ter recebido, em 1993, o Leão de Ouro na Bienal de Veneza.

Engajado politicamente, Tàpies participou, na década de 1960, de reuniões clandestinas para a criação de um sindicato contra o franquismo (regime vigente na Espanha até 1975). Foi preso em 1966, mas solto pouco tempo depois. Considera-se que suas "pinturas-muro" tenham sido baseadas também nas paredes da cela em que ficou preso.

Retrospectivas e antologias de Antoni Tàpies foram realizadas nas mais destacadas instituições da Espanha e do mundo. Em sua trajetória, também recebeu prêmios da Unesco, o Príncipe de Astúrias de Artes, em 1990, e o Velázquez, em 2003.

