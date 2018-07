Artista cria microescultura de batom de Brad Pitt e Angelina Jolie; veja

Um artista plástico criou microesculturas de batom de apenas nove milímetros dos astros Brad Pitt e Angelina Jolie. O artista britânico Willard Wigan criou as duas esculturas dentro de um projeto com a loja online de cosméticos feelunique.com. O site promoveu uma enquete sobre os lábios mais bonitos entre as celebridades. Com 32% dos votos, Brad Pitt venceu Josh Harnett e Hugh Jackman na categoria masculina. Na feminina, Angelina Jolie recebeu 37% da preferência, em frente a Scarlet Johansson e Jéssica Alba. As microestátuas serão leiloadas e o dinheiro será doado a uma campanha de conscientização sobre câncer de mama. Willard Wigan, de Birmingham, ficou famoso por suas microesculturas. Para criá-las, ele reduz seu batimento cardíaco, para que suas mãos não tremam. Ele usa uma microlâmina para esculpir rostos e imagens em materiais diversos, como ouro e areia. Recentemente sua microescultura do prédio do banco Lloyds de Londres - que cabe em uma cabeça de agulha - alcançou o valor de 94 mil libras (cerca de R$ 310 mil) em um leilão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.