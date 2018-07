Artista desafia gravidade com ilusão de ótica; veja

Um artista chinês está expondo em diversos países do mundo fotos onde aparenta desafiar a gravidade, caindo de prédios e janelas. Li Wei, de 38 anos, é nascido em Hubei na China e atualmente mora em Pequim. Ele usa guindastes, espelhos e fios praticamente invisíveis para criar - com o mínimo de manipulação digital - imagens onde aparece "voando" de prédios ou pairando sobre a água. O artista também usa seu treinamento em artes marciais para dar mais realidade às imagens. As imagens de Li Wei já foram expostas na China, Taiwan, Coréia do Sul, Estados Unidos, Espanha e Itália. A última parada das fotos foi a galeria Mogadishni Cph, na Dinamarca, em uma exposição neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.