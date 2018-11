Artista espalha 'minipessoas' por cidades europeias

Um artista britânico está fazendo sucesso ao montar cenas do cotidiano com bonecos em miniatura, tendo como palco as ruas de várias cidades europeias.

O artista, conhecido apenas como Slinkachu, de 31 anos, lançou seu projeto Little People em 2006, espalhando as miniaturas pelas ruas de Londres.

Desde então, ele já realizou o trabalho em outras cidades da Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Noruega e Holanda.

Depois de instalar e fotografar as miniaturas, Slinkachu as deixa onde estão.

Segundo o artista, o objetivo do trabalho é incentivar os cidadãos a se conscientizarem mais sobre o mundo que os rodeia. "Quero que as pessoas sintam empatia com meus minipersonagens", diz.

"As cenas tentam refletir a solidão e a melancolia de viver em uma grande cidade", afirma.

A obra de Slinkachu pode ser vista em seu blog e no livro Tiny People in the City.

