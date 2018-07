Artista faz download de todas as fotos postadas no Flickr em 24 horas

Uma instalação que reúne milhões de fotografias postadas em apenas 24 horas no site de compartilhamento de fotos Flickr está em cartaz em Amsterdã, na Holanda.

Fotografia em abundância é um projeto visual do artista holandês Erik Kessels, que imprimiu todas as fotos colocadas no Flickr somente no dia 4 de agosto último.

O resultado é uma pilha de fotos - 6 milhões delas - que lota uma sala do museu Foam de fotografia, no bairro de Keizersgracht, na região dos canais.

O objetivo do trabalho foi ilustrar como as novas tecnologias facilitaram a fotografia e levaram a uma inundação de imagens na vida moderna.

"Através da digitalização da fotografia e a ascensão de sites como o Flickr e o Facebook, todo mundo agora tira fotos, e as distribui e compartilha com o resto do mundo. O resultado são incontáveis fotos à nossa disposição", disse o artista.

Ao imprimir as imagens, Erik Kessels diz que visualiza um "mergulho em fotografias da experiência alheia".

"O seu conteúdo mistura público e privado, com coisas altamente pessoais sendo exibidas abertamente e sem um pingo de timidez."

A mostra, intitulada Museu do Futuro da Fotografia, reúne trabalhos que abordam as mudanças e os desenvolvimentos que devem moldar as próximas décadas desta arte.

Foram convidados quatro artistas-curadores, que interpretaram este tema segundo sua própria visão, criando uma "exibição intrigante com quatro exposições distintas e às vezes provocantes".

Além de Kessels, participam da mostra os artistas Lauren Cornell, Jefferson Hack e Alison Nordstrom.

A mostra fica em cartaz até o dia 7 de dezembro. Mais informações no site: http://foam.org/foam-amsterdam/exhibitions/whats_next_2011. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.