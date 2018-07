Artista faz protesto contra aquecimento na Groenlândia

Um artista holandês colocou duas grandes esculturas em um iceberg na Groenlândia, anteontem, para lançar um alerta sobre as mudanças climáticas. Pessoas poderão monitorar o naufrágio das obras pela internet.

Ap Verheggen, um artista de 45 anos de Haia, disse que construiu as esculturas de metal revolto - uma representação de trenós de cachorros - para sublinhar o impacto do aquecimento global na vida dos esquimós que lutam para mover-se continuamente sobre camadas de gelo cada vez mais finas.

"O mar não congela. As pessoas não podem mais confiar na natureza", afirmou Verheggen, antes que as esculturas de 5 metros fossem deixadas por um helicóptero sobre o iceberg. "Como um artista, vejo isso como uma forma de mostrar às pessoas do mundo inteiro o que está acontecendo aqui."

Em Uummannaq, uma vila esquimó de pescadores e caçadores no noroeste da Groenlândia, o mar não congelou o suficiente neste inverno para formar a camada de gelo necessária para que caçadores possam viajar pelo fiorde sobre trenós de cachorros. Enquanto isso, o gelo fino que se formou no mar travou os botes dos pescadores, restringindo muito o movimento das embarcações no mar.

"Nós vemos que a quantidade de gelo está diminuindo muito rápido", disse Gert Polet, da WWF, que ajudou a financiar o projeto. "Muitos ecossistemas e muitos animais dependem do gelo marinho para sobreviver, como as pessoas do Ártico."

Verheggen disse que construiu duas esculturas para refletir o costume esquimó de sempre levar um companheiro para viagens ao desconhecido.

Internautas poderão acompanhar o derretimento do iceberg em www.coolemotion.org.