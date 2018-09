Artista faz retrato de Obama em areia na Espanha

O artista cubano Jorge Rodriguez-Gerada usou 500 toneladas de areia, brita e terra colorida para fazer um retrato do tamanho de um campo de futebol de Barack Obama na costa de Barcelona. Para o artista, que espera que o trabalho possa ser visto por meio do Google Earth, a eleição de Obama é um sinal de esperança de que o mundo se unirá mais para resolver problemas que afetam o planeta. "Quando o mundo começa a procurar heróis, é por que está em apuros", disse o artista, que quis retratar o impacto das eleições americanas no mundo. Mas o trabalho de areia não será um tributo permanente. Segundo o artista, as duras condições climáticas da costa de Barcelona poderão destruir o retrato de Obama em semanas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.