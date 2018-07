Artista francesa cria cenas em miniatura dentro de rolos de papelão

Cotidiano em rolos reaproveitados

A ilustradora e artista plástica francesa Anastassia Elias cria cenários em miniatura com recortes colados dentro de rolos de papel. O projeto teve início há três anos, quando a parisiense decidiu reaproveitar um rolo de papel higiênico. Ela descreve seus trabalhos como "fotografias feitas com papel" que capturam eventos cotidianos nos quais não se presta muita atenção.

Ao longo do tempo, os rolos foram divididos em séries por temas, como esportes, natureza e profissões. As cenas são montadas com recortes de papel similar ao papel de que é feito o rolo. Depois, elas são cuidadosamente colocadas dentro dos canudos.

Elias, de 35 anos, diz que leva, em média, entre duas e três horas para completar cada um dos rolos.

Em seguida, as imagens são fotografadas contra a luz e em diferentes ângulos, para dar mais realismo às cenas.