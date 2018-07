Artista israelense pinta usando movimento dos olhos

O israelense Rahamin Melamed-Cohen cria obras de arte somente com o movimento dos olhos. Rahamin sofre de paralisia e mal pode falar por conta de uma doença degenerativa. Mas um programa de computador permite que ele escreva e crie pinturas digitais usando os olhos como um mouse. Ele foi diagnosticado com ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença neurodegenerativa sem cura, em 1994. As imagens criadas por Rahamin ilustram histórias bíblicas do Velho Testamento e estão sendo exibidas no Teatro de Jerusalém. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.