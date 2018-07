Artista japonesa cria pratos que misturam comida e mangá

Alimento e arte

A artista japonesa Mika Tsutai, 22 anos, criou uma série de pratos com desenhos no estilo mangá que interagem de forma divertida e criativa com a comida.

Segundo ela, a intenção é fazer com que os alimentos se transformem em elemento gráfico das estampas das louças. Em alguns casos, a artista consegue até montar pequenas cenas, como uma página de desenhos em quadrinhos.

"Meu objetivo é criar peças que estimulem a imaginação das pessoas", disse a jovem à BBC Brasil.

O trabalho é, na verdade, o projeto de conclusão do curso de design de produtos do Instituto de Tecnologia de Kyoto. Mas Mika já pensa em negociar as peças com restaurantes e lanchonetes.

"Estou trabalhando na criação de novos pratos para apresentar aos restaurantes", contou a artista, que ganhou destaque nas principais revistas e sites de design e arte do Japão e também de outros países com a série de pratos. Mika também já ganhou prêmios por outros trabalhos na área de arte, design e fotografia.

A ideia surgiu depois que Mika passou a se interessar por marmitas decoradas - algo bastante popular no Japão, onde grande parte da população prepara ou compra marmitas para levar ao trabalho, à escola ou a parques.

"No entanto, percebi que no caso da marmita a arte estava só na comida. Não existia um recipiente especial, por isso tive a ideia de criar os pratos", explica a artista, fã também dos mangás. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.