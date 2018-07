Artista plástica morta pelo namorado é enterrada em SP

Hiromi e Gadelha vinham se desentendendo, segundo o advogado. No fim da tarde de sábado, 20, eles brigaram. Gadelha disse que, apesar da agressão, passou a noite com a mulher e ela estava viva.

Médicos só foram chamados na noite de domingo, quase 30 horas após a briga, quando uma filha de Gadelha foi ao apartamento. A médica que atendeu Hiromi disse a um policial que a provável causa da morte foi estrangulamento. Um laudo deve sair em 30 dias.

A perícia achou vários sinais de agressão no corpo de Hiromi. O relato do médico que a examinou indica hematomas nos braços, rosto, boca, costas, abdome e canela, além das marcas de estrangulamento. Ainda havia muitos fios de cabelo preto no quarto do casal - os de Gadelha são brancos.

Na banheira da suíte do casal, havia edredom e panos sujos por um líquido parecido a sangue. Havia manchas também em lençóis e travesseiros e panos de chão e roupas de cama de molho na lavanderia.

Gadelha confessou as agressões, mas disse que não tinha intenção de matar. Ele já havia sido processado no ano passado por dirigir embriagado.

A briga do casal no sábado chegou a ser ouvida por vizinhos. "No domingo, o pessoal estava falando sobre a barulheira, de coisa sendo jogada, mas até então ninguém sabia o que era", disse uma dona de casa que pediu anonimato.

O taxista Germano de Freitas Santos, de 41 anos, que trabalha em um ponto próximo ao local, reconheceu as imagens do casal na televisão. "Sempre a via passando por aqui. A gente nunca imagina que possa acontecer uma coisa dessas."