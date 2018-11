Artista transforma jipe em carruagem puxada por cavalos

Um artista baseado em Nova York transformou um jipe Hummer em uma carruagem puxada por cavalos para chamar a atenção para a necessidade de conservar os recursos energéticos do planeta e fazer escolhas mais sustentáveis.

O artista Jeremy Dean gastou 20 mil dólares do seu próprio dinheiro, e passou um ano criando o projeto chamado "Back to the Futurama".

Dean disse que foi motivado pela ideia de que quanto maior melhor e de que os americanos têm o direito de viver com grandeza.

Segundo ele, esse tipo de visão resultou na crise econômica e no problema da obesidade no país. Tudo foi ficando maior e maior, disse. "Os jipes Hummer são o ápice do consumismo."

O carro tem cinco televisores que passam um vídeo criado pelo artista.

A carruagem só saiu às ruas uma vez, pois é difícil conseguir a permissão para transitar nas vias públicas. A obra ficará exposta em um museu do Estado de Kentucky.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.