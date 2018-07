Artistas britânicos participam de homenagem a jubileu da rainha

Em mais um evento comemorativo dos 60 anos do reinado de Elizabeth 2ª, a rainha da Inglaterra participou na última quarta-feira de uma festa com centenas de nomes famosos das artes britânicas.

Entre os convidados estavam o líder do U2, Bono, o ex-beatle Paul McCartney, as atrizes Judi Dench e Emma Thompson.

Participaram até personalidades que, em sua época áurea, desafiavam o establishment, como Roger Daltrey, vocalista da banda The Who, e Jimmy Page, do Led Zeppelin.

A estilista Vivienne Westwood disse que, no passado, achava que a rainha representava a hipocrisia da política britânica. Mas hoje considera a realeza um elemento que ajuda a unir a sociedade britânica.