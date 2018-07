Artistas de rua ocuparão hoje a Paulista

A associação foi formada no fim do ano passado e, segundo o ator Celso Reeks, um dos idealizadores, a ideia é que ela atue em duas frentes: política e institucional. "Por um lado, vamos dialogar com o Estado e os setores privados e propor políticas públicas. Por outro, vamos estimular a ocupação do espaço e organizar eventos como a Maratona", afirma Reeks.

A mobilização dos artistas de rua começou em 2010, quando realizaram uma manifestação contra a agressão policial sofrida pelo músico Rafael Pio. O guitarrista foi preso em 14 de outubro e teve apreendidos instrumento musical e amplificador. Ele acabou liberado no mesmo dia.

De lá para cá, o grupo conseguiu a aprovação de um decreto que regulamenta a atuação dos artistas nas ruas da capital. Agora, resolveu também fundar a organização. "O artista que trabalha na rua tem de ter consciência de que tem de construir uma entidade que defenda seus interesses", diz James Lima, outro fundador da associação.

A Maratona das Artes, primeira ação do grupo, já começou um sucesso. Planejada inicialmente para abrigar 50 artistas, foi expandida por causa da grande procura. Os artistas começarão as atividades às 15h e ficarão até as 20h no trecho da Avenida Paulista entre a Consolação e a Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nos dois lados da calçada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.