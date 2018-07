Artistas espanhóis pintam mensagens positivas em ruas de favela de São Paulo

Becos coloridos

O projeto "Luz nas vielas", do coletivo espanhol de arte urbana Boa Mistura, deixou cores e palavras de motivação nas paredes de pequenas ruas da Vila Brasilândia, uma das maiores favelas de São Paulo.

Os cinco artistas urbanos do coletivo selecionaram vielas específicas do bairro e pintaram paredes, portas e janelas com cores fortes, com a ajuda dos moradores locais.

Palavras como amor, doçura, orgulho e beleza foram pintadas, de branco, por cima das cores. As pinturas foram planejadas para que, de perto, as palavras apareçam distorcidas. Somente a uma certa distância, na medida em que a perspectiva dos transeuntes muda, a palavra é vista corretamente.

"Fomos a São Paulo com a mente aberta, mas já queríamos ir a uma favela. Em uma das reuniões em que fomos, havia um artista, Dimas, da Vila Brasilândia. Foi um pouco mágico, na verdade. A Vila Brasilândia nos escolheu", disse Paulo Carrillo, um dos artistas, à BBC Brasil.

Segundo Carrillo, os cinco artistas foram recebidos como vizinhos pelos moradores da Vila Brasilândia. "Ficamos hospedados uma uma casa de família e, ao final, eles eram como nossa família."

A pintura foi realizada durante 15 dias do mês de janeiro. Os artistas dizem que a obra foi concebida especificamente para a favela, depois de visitas e de conversas com os moradores.

O resultado do projeto "Luz nas vielas", segundo o Boa Mistura, será exposto na Virada Sustentável de São Paulo, nos dias 4 e 5 de junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.