Artistas lamentam morte do ator Fernando Torres Colegas do ator, diretor e produtor Fernando Torres lamentaram a morte do artista. Torres faleceu hoje, em sua casa, em Ipanema, na zona sul do Rio, aos 80 anos. Ele sofria do pulmão havia alguns anos e seu estado de saúde vinha bastante fragilizado. A causa da morte não foi revelada pela família. "Eu estou arrasado com a morte dele, mas torcia para ele morrer. Ele estava sofrendo demais. Durante anos, recebeu um tratamento errado que fuzilou a saúde dele", disse o ator e diretor Sérgio Britto. A atriz Eva Wilma também lamentou, mas disse que torcia para que ele parasse de sofrer. Torres era casado havia 57 com a atriz Fernanda Montenegro, com quem teve dois filhos, a também atriz Fernanda Torres e o cineasta Cláudio Torres. O corpo será cremado amanhã. Segundo Britto, muito amigo do casal, ele estava sentindo dores terríveis havia algum tempo. "Fernanda há de compreender que ele precisava morrer." Amiga da família de vários anos, a atriz Eva Wilma contou que todo o círculo de atores com o qual o casal se relacionava se mobilizara com a doença de Torres. "Nós todos estávamos torcendo para que o Fernando se livrasse do sofrimento. Agora ele está livre e estará para sempre conosco", disse. Em suas últimas aparições públicas, o ator, que se deslocava numa cadeira de rodas, parecia bem frágil. No entanto, de acordo com os amigos, ele nunca perdeu o bom humor, característica destacada por vários artistas que lamentaram sua morte.