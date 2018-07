Artistas protestam contra fechamento de teatros no Rio

De acordo com Marcos Galiña, diretor da Companhia de Teatro Monte de Gente, uma comissão de quatro artistas foi recebida pelo secretário municipal de Cultura, Sérgio Sá Leitão. Foi entregue ao secretário uma lista de reivindicações, que inclui indenização aos produtores prejudicados pelo fechamento dos equipamentos culturais, divulgação de relatórios sobre as condições de segurança destes locais, além do aparelhamento e a contratação de técnicos para as salas.

"Eu estava com estreia marcada para 13 de março, no Planetário da Gávea. Agora fomos surpreendidos com esse fechamento, que não tem data para acabar. Se o teatro não reabrir até lá, vamos ter que arcar com o prejuízo", disse Galiña.