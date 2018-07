Árvore cai em caminhão e interdita Via Dutra, no Rio A Rodovia Presidente Dutra apresentava um grande congestionamento na manhã de hoje na região de Resende, no Rio de Janeiro, por conta da queda de uma árvore em um caminhão. O acidente, que não deixou feridos, segundo a concessionária Novadutra, aconteceu por volta das 5h45, na altura do km 296 da pista sentido Rio. A pista ficou interditada até as 6h35, para a retirada da árvore e do caminhão. Mesmo após a liberação da via, o congestionamento ainda era de sete quilômetros, às 8h30.