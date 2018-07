Árvore cai sobre rede elétrica no Morumbi, em São Paulo São Paulo, 9 - A chuva da tarde desta segunda-feira, 9, derrubou uma árvore de grande porte do alto de um barranco de cerca de dez metros, no bairro do Morumbi, zona Sul de São Paulo. Não houve feridos. O acidente ocorreu por volta das 15h, segundo o Corpo de Bombeiros da capital. A queda bloqueou completamente a Rua São Paulo, próximo à Praça Poeta Carlos Drummond de Andrade. Fios elétricos também foram atingidos, mas a Eletropaulo informa que não houve corte de energia na região. Os bombeiros foram chamados para isolar a área e serrar o tronco da árvore, a fim de liberar o trânsito.