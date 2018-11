''Árvore da Vida'' leva a Palma de Ouro em Cannes

Em compensação, o prêmio de melhor atriz para Kirsten Dunst foi recebido como uma verdadeira consagração. A atriz de Melancholia parecia estar nas nuvens. "Que semana!", disse. Havia grande expectativa pelo novo filme de Lars Von Trier, mas o escândalo provocado por suas declarações na coletiva - "OK, sou nazista" - deixaram o filme em segundo plano. O festival baniu o diretor dinamarquês, mas manteve seu filme na competição. Kirsten agradeceu por isso.

Na entrada do Palais, De Niro havia dito que seu júri "fez o que era possível". Se a vitória de A Árvore da Vida (estrelado por Brad Pitt) premiou um filme autoral, ambicioso e pretensioso, mas discutível nos seus pressupostos teóricos - e bíblicos -, os prêmios de interpretação foram impecáveis. Além de Kirsten, melhor atriz, o júri premiou o francês Jean Dujardin como melhor ator por um grande filme popular, The Artist, de Michel Hazanavicius. Dujardin se ajoelhou diante de De Niro. O filme é belíssimo. Sem diálogos, em preto e branco, conta a história da ascensão, queda e ressurreição de um astro do período silencioso.

O prêmio de direção foi para o dinamarquês Nicolas Winding Refn, que assina o filme mais violento e estiloso da competição - Driver, com Ryan Gosling.

O maior acerto do júri foi o grande prêmio, dividido entre os irmãos Dardenne, por Le Gamin au Vélo, e o cineasta turco Nuri Bilge Ceylan, pelo exigente (e brilhante) Once Upon a Time in Anatolia. Enfim, pode-se dizer que o grande pecado de De Niro e seus colegas jurados foi terem esquecido o finlandês Aki Kaurismaki. A crítica deu seu prêmio a Kaurismaki, na véspera. Sempre haverá quem conteste, mas Le Havre, criminosamente esquecido pelo júri, foi o melhor filme de Cannes neste ano.