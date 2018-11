Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada hoje

A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, será inaugurada neste domingo. A previsão é de que as luzes sejam acesas às 20h30. A atração neste ano terá 58 metros de altura, incluindo os 8 metros da estrela. O pinheiro receberá 20 mil metros de festão verde e 174 enfeites, e a iluminação é composta por 500 lâmpadas stroble e 12 mil metros de mangueiras de LED.

No sábado, foi inaugurada a Praça de Natal Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste da cidade, e a Praça de Natal da Avenida Paulista. Ambas fazem parte das atrações do Natal Iluminado 2011, uma realização da Prefeitura de São Paulo com vários parceiros da iniciativa privada e coordenação da SPTuris.

Também no sábado começaram as projeções da Fonte Multimídia do Ibirapuera, no lago do parque. Serão realizadas diariamente duas apresentações, às 20h30 e às 21h.