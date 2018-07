Árvore no cafezal reduz calor

De olho em um possível aumento de temperatura e no impacto desse calor nas lavouras de café, a pesquisa já recomenda práticas agronômicas para atenuar o cenário de aquecimento global. "A projeção de que a temperatura aumente 3 graus até 2040 é preocupante, mas ainda é cedo para falar que isso tornaria a cafeicultura inviável no Estado de São Paulo", diz o pesquisador Luiz Carlos Fazuoli, do Centro de Café Alcides Carvalho do Instituto Agronômico (IAC-Apta). Conforme o zoneamento agrícola do café arábica, em São Paulo, regiões com temperaturas entre 18 e 23 graus são consideradas aptas. Áreas com temperatura menor que 18 graus e maior que 23 graus são consideradas inaptas. Essas medidas mitigadoras são, portanto, especialmente vantajosas em regiões onde a altitude média é de 600 metros, que condiciona temperaturas entre 21 e 22 graus. "O propósito dessas práticas é não só manter a aptidão cafeeira da região como tornar a atividade viável em áreas marginais." Uma dessas práticas é a arborização de cafezais, que associa cafeeiros e árvores e já é bastante utilizada na Colômbia e no México. O pesquisador Roberto Antonio Thomaziello, do IAC, explica que a arborização mantém a planta em um "microclima" mais ameno. "Em um ambiente com clima menos agressivo, a planta vegeta por um tempo maior, prolongando o período de maturação, o que resulta na produção de mais frutos cerejas. A produção fica mais estável." As árvores também atuam como quebra-vento na lavoura, além de protegerem contra geadas e ajudarem no controle da erosão, pela melhora das condições do solo. Em Mococa (SP) a técnica promoveu a redução da temperatura em até 2 graus, diz o pesquisador. A arborização, porém, é diferente do sombreamento do cafeeiro, em que a árvore concorre com as plantas por água, luz e nutrientes. Segundo Thomaziello, na arborização, a recomendação é plantar de 50 a 60 árvores por hectare, conforme a espécie. Já há experiências com grevílea, seringueira, bananeira, coqueiro e cedro português, entre outras. "Além dos ganhos agronômicos, caso a espécie seja fixadora de nitrogênio, pode-se obter renda extra, com o cultivo de frutíferas ou madeiráveis." Informações: Centro de Café IAC, tel. (0--19) 3241-5188