Árvore que interditava via na zona sul de SP é retirada A queda de uma árvore interditou hoje a Rua Palmares, no acesso da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a árvore caiu por volta das 11 horas. A árvore ocupou a faixa central da via, na altura do número 382, até as 16 horas, quando foi retirada.