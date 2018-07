Árvores australianas que ganharam fama nas mãos de artista aborígene são destruídas

Namatjira recebeu o crédito de levar as goma fantasmas, árvores nativas representadas nas histórias aborígenes Dreamtime e batizadas por sua casca branca que brilha ao luar, para a consciência de um público mais amplo como símbolo da identidade australiana.

A ministra do Progresso Indígena no Território Norte, Alison Anderson, disse que as duas árvores goma fantasma que aparecem em muitas das últimas obras de Namatjira foram encontradas reduzidas a cinzas alguns dias atrás.

"Em suas aquarelas, (Namatjira) levou a beleza da paisagem da Austrália Central para o mundo e ajudou a torná-la um símbolo da identidade australiana", disse Anderson. As autoridades acreditam que o incêndio foi deliberado.

Susan McCulloch, autora da Enciclopédia McCulloch da Arte Australiana, disse ao jornal Sydney Morning Herald que a destruição das árvores goma fantasma foi "pavoroso e um ato trágico de vandalismo cultural".

Nascido no Território Norte em 1902, Namatjira fez sua primeira exposição em 1938 e pintou pelas duas décadas seguintes, ganhando aclamação internacional antes de morrer em 1959.

As histórias aborígenes Dreamtime passam de geração a geração para recontarem as crenças indígenas sobre a criação do mundo e suas criaturas pelos espíritos totêmicos em uma época conhecida como Dreamtime.

(Reportagem de Jane Wardell)