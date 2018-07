Árvores cortam luz 7 vezes por hora

As árvores têm contribuído para deixar a cidade de São Paulo mais às escuras. Levantamento obtido pelo Estado mostra que, entre janeiro e agosto deste ano, foram 39.832 interrupções de energia elétrica provocadas pelo tombamento das plantas, galhos ou parte dos troncos de variadas espécies. Os oito meses do ano acumulam 4% a mais que as médias anuais anteriores, de 38.800 casos. Os dados de 2009 mostram cerca de sete ocorrências por hora.

O motivo para o aumento, diz a AES Eletropaulo - responsável pelo controle de casos -, foram as chuvas atípicas do inverno, que agravaram a situação da flora doente. Como as previsões da meteorologia anunciaram que a primavera de 2009 será mais chuvosa que a média histórica, as chances de acidentes com árvores e impacto na eletricidade aumentam. Na quarta passada, os ventos primaveris de quase 70 km/h derrubaram 48 árvores na capital, segundo o Corpo de Bombeiros. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica de São Paulo realizou um mapeamento preventivo com os acidentes de carro.

"Em dias de chuvas, 60% dos casos de interrupção de energia são provocados por quedas de árvores. Por isso, o estudo mais específico sobre a situação das espécies foi importante", afirmou Sonia Hermsdorff , gerente de Meio Ambiente da AES Eletropaulo. "Desenhamos esse projeto de pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Paraná, em 2005. Agora conseguimos colocar em prática. Encontramos oito áreas da capital que concentram a maior quantidade de acidentes de queda de energia por causa das árvores e realizamos o mapeamento de riscos."

Segundo o estudo, os bairros mais afetados são Brooklin, Vila Clementino, Vila Paulista, Moema, Pacaembu, Santo Amaro, Alto de Pinheiros, Jardim Flórida, Chácara Flora e Butantã, todas na zona oeste e sul da cidade. De 2007 para cá, foram cadastradas 10.961 árvores da região pela AES Eletropaulo. Após a análise de risco (veja mais ao lado), foi priorizada a poda de copas que ameaçavam a fiação elétrica. De acordo com a concessionária, neste ano, já foram realizadas 39 mil podas. A Secretaria Municipal de Coordenação de Subprefeituras, órgão que tem competência para fazer esse serviço, realizou até agosto 84.485 podas.

Moradores reclamam que um pedido demora até três meses para ser atendido. Um dos motivos para o atraso é que desde o início do ano a Prefeitura sofria com a falta de engenheiros agrônomos, profissionais habilitados para analisar a necessidade de poda ou corte de árvores. A Secretaria das Subprefeituras disse que os 64 especialistas que foram contratados, estão em treinamento e devem começar a atuar no próximo mês, em especial nas regiões mais necessitadas: Sé, Lapa, Pinheiros, Mooca e Vila Mariana.

Se as árvores podem ser um risco em dias de chuva, a ausência delas afeta a qualidade do ar dos bairros. Dados do Movimento Nossa São Paulo apontam que os redutos verdes que restam estão mal distribuídos pela metrópole. O fator de desigualdade chega a 41 vezes, comparando Parelheiros (na zona sul) com Itaim Paulista (zona leste). "Por isso o planejamento é fundamental na arborização urbana", diz Felipe Soutello, presidente do Centro de Estudos de Pesquisa de Administração Municipal (Cepam), que procura parceria para cursos de capacitação com os municípios. "A relação urbana com a árvore é muito ruim, porque faltou planejamento. É importante aproveitar a onda de consciência ecológica para reforçar a necessidade de planejar as espécies para o plantio."

O relatório produzido pela Eletropaulo mostra que as árvores antigas e de maior porte comprometem mais a rede elétrica. Sibipiruna, eucalipto, pinheiro, palmeira, fícus e tipuana respondem por 41,3% dos riscos. A tipuana foi objeto de estudo do Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), que atestou que 15% das espécies mapeadas estão com alerta máximo para o risco de queda, por causa da ação do homem, cupins e fungos.