Arysta lança herbicida para pastagens A Arysta LifeScience está lançando no mercado brasileiro o Arena, herbicida desenvolvido para o controle de plantas daninhas infestantes e recuperação de pastagens. A Região Nordeste será a primeira a ser beneficiada com o novo produto. Segundo o gerente de Mercado para Pastagem da empresa, Rogério Abbate, o herbicida oferece rentabilidade e sustentabilidade ao produtor, já que atua seletivamente, eliminando apenas as pragas e melhorando a qualidade e o crescimento das pastagens.