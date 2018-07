'As Aventuras de Pi' ganha Oscar de melhor trilha sonora original

Adaptado do best-seller do autor franco-canadense Yann Martel, o tema do enredo é um radical aprendizado de sobrevivência ao qual não faltam momentos engraçados e cenários de uma beleza magnífica.

Pi Patel (Suraj Sharma) é filho do dono de um zoológico na Índia, que decide vender o negócio devido ao cancelamento de incentivo municipal. Com a esperança de sair do país para vender os animais e recomeçar a vida, a família sofre um revés.

O cargueiro onde todos viajam naufraga em meio a uma tempestade. O adolescente Pi sobrevive e fica à deriva no oceano num bote salva-vidas na perigosa companhia de uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre de bengala.

Também concorriam ao Oscar nesta categoria os filmes "Anna Karenina" (Dario Marianelli), "Argo" (Alexandre Desplat), "Lincoln" (John Williams) e "007 - Operação Skyfall" (Thomas Newman).