As conquistas do Brasil na copa do mundo teatral em Seul

A área da tecnologia teatral brasileira está em polvorosa com as conquistas. No dia 18 foi aprovada, por unanimidade, a oficialização do centro nacional brasileiro da Oistat (Organização Internacional de Cenógrafos, Técnicos e Arquitetos Teatrais). A votação ocorreu durante o congresso anual da organização, que termina dia 30 em Seul, em paralelo ao evento World Stage Design, exposição internacional de cenografia, figurino, iluminação e sonoplastia, que se intercala com a Quadrienal de Praga.

A oportunidade de intercâmbio proporcionada pela participação ativa em eventos internacionais amplia o horizonte dos profissionais brasileiros, assim como a visita de estrangeiros. Só para citar alguns, nos últimos dois anos a organização trouxe Michael Ramsaur, iluminador e presidente da Oistat, para palestras no Rio; o cenógrafo espanhol Ramón B. Ivars ministrou workshop em SP durante a Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo; o diretor francês Jean Louis Montheil palestrou em Curitiba e SP; os italianos Alberto Roccheggiani e Maurizio Gianandrea promoveram seminário sobre a iluminação da ópera Madame Butterfly no CCSP. No caminho inverso, profissionais brasileiros participaram de eventos na Suécia, Dinamarca, Antuérpia, República Checa, Romênia e mais países levando trabalhos de vários artistas nacionais.

Na segunda edição da WSD (a primeira foi em 2005, em Toronto, e não teve trabalho brasileiro selecionado para a mostra presencial) foram escolhidos 13 trabalhos brasileiros. O diretor carioca José Henrique Moreira, representante da organização nacional, diz que na WSD, cada artista se inscreve com independência e sem necessidade de "chancela" de quem quer que seja. "Ser selecionado por um júri internacional é um mérito inquestionável. Além disso, e de não menos importância, é a chance de intercâmbio que só ocorre nos eventos presenciais, em que a observação das obras de todo o mundo se soma à troca pessoal de experiências entre os expositores."

Direto de Seul, José Henrique envia mais uma notícia: a medalha de ouro da categoria iluminação da exposição internacional foi dada, no domingo, ao trabalho do artista brasileiro Beto Bruel, pela iluminação em Não Sobre o Amor, dirigido por Felipe Hirsch, com cenários de Daniela Thomas, e Leonardo Medeiros e Arieta Corrêa no elenco.

Aparecem a todo instante no fórum de discussões da ABrIC/OistatBr mensagens vibrantes. O iluminador Aurélio de Simoni, nomeando-se fã de longa data de Bruel, escreve: "Ter na nossa categoria de labutantes da cena um profissional como você nos alimenta. O reconhecimento oficial de um órgão internacional nos coloca num outro patamar. É um prazer poder compartilhar de uma categoria com a qual você contribui de forma brilhante." Ou ainda o professor Sávio de Araújo: "É como ganhar uma copa do mundo na nossa categoria!" E Bruel diz: "É muito bom ganhar o prêmio, mas principalmente neste momento de oficialização de um centro nacional, acho que o destaque maior é em termos de Brasil." Bruel não podia optar por nenhuma iluminação frontal neste espetáculo. Usou só uma barra de LED fina na boca de cena e precisou esconder refletores atrás de dutos e fontes no meio do cenário, como na lateral de uma escrivaninha. Soluções cênicas que fizeram o diferencial na criação.

Outro fato que chama a atenção é que o cenário chegou a Curitiba antes de o ensaio começar e o iluminador teve menos de 30 dias para experimentar. "O importante é poder trabalhar no teatro em equipe. O lema da Sutil Companhia é que todos são obrigados a falar tudo o que pensam. Daí a aceitar ou não, cada um tem liberdade. Por exemplo, quando vi o cenário, comentei com o Felipe que ele tinha que poder girar. Dias depois ele apareceu e falou que o cenário não iria girar, mas quase." A caixa cênica foi desmontada e montada em posições diferentes, filmando a atriz em várias ações: entrando pela porta, deitando na cama, etc. No espetáculo, as imagens filmadas são projetadas, criando sobreposições.