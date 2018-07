As contas do quebra-galho Com a receita em queda, por causa da crise, e com muita dificuldade para conter os gastos, o setor público ainda está longe da meta fixada para este ano – um superávit primário de R$ 8,75 bilhões. Esse dinheiro deve ser destinado ao pagamento de pelo menos uma parcela dos juros da dívida pública. Se o resultado ficar abaixo do programado, a dívida aumentará com perigosa velocidade, impondo ao País desafios mais complicados nos próximos anos. Um déficit primário de R$ 1,10 bilhão foi o saldo acumulado entre janeiro e agosto pelo conjunto do setor público, formado pelo governo central, pelas administrações de Estados e municípios e por empresas estatais, excetuadas a Petrobrás e a Eletrobrás. Para atingir a meta será preciso acumular um superávit primário de R$ 9,85 bilhões entre setembro e dezembro, tarefa especialmente complicada porque as despesas tendem a crescer nessa época. Além disso, nada permite prever uma arrecadação muito melhor nesse período, embora o consumo, o emprego e a produção tendam – em condições normais – a ganhar impulso no fim do ano.