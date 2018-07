As faces antagônicas da convivência

Família, o tema do quinto número da Granta brasileira (Alfaguara, 248 págs., R$ 39,90), passaria uma mensagem apenas afável não fosse a fotografia que acompanha o título na capa. De mãos dadas, um casal e seus filhos caminham vestindo inocentes maiôs, mas, por via das dúvidas, protegem-se com máscaras de mergulho ou de gás - qualquer coisa que garanta oxigênio para aguentar a convivência. É possível entender a imagem como uma espécie de versão ilustrada do subtítulo da Granta inglesa nº 37, de 1991, que inspirou esta edição: Family - They Fuck You Up (Família, Eles Ferram Com Você, na tradução bem-comportada).

Aquele número da revista britânica celebrava o poema This Be the Verse, no qual Philip Larkin (1922- 1985) escrevia: "Eles ferram com você, seu pai e sua mãe." Depois disso, a publicação passou a abordar com mais frequência as sensações de amor e de rejeição provocadas pela inevitabilidade das relações de parentesco. Assassinato da Alma, do dramaturgo americano David Mamet (publicado na Granta 55, de 1996), e Gente Famosa, do romancista turco Orhan Pamuk (Granta 68, de 1999), são dois exemplos que este número recuperou. Entre as traduções, há ainda um trecho do recém-lançado Where the God of Love Hangs Out, de Amy Bloom, e textos de Daniel Alarcón, Joshua Ferris e outros.

O mineiro Zuenir Ventura dá uma canja do livro que escreve sobre sua própria família, num exercício de jornalismo literário em que pesam tanto entrevistas feitas em sua Além Paraíba natal quanto lembranças pessoais. No trecho selecionado, O Segredo, ele fala sobre a noite em que, ao acompanhar sua tia Loló à farmácia, perdeu "o equilíbrio e a inocência". O cearense Ronaldo Correia de Brito também recorre às memórias em A Bênção do Pai, no qual relata a percepção de um futuro nebuloso para o rapaz que, aos 17 anos, deixava a família no Cariri rumo ao Recife, com o compromisso de estudar medicina e depois ajudar a educar os irmãos.

Completam o time nacional o pernambucano André Laurentino, roteirista e colunista do Estado, a escritora gaúcha Cíntia Moscovich e a mineira Ana Regina Nogueira, que transmite sua leitura das vivências caseiras num ensaio fotográfico de 17 páginas. Laurentino e Correia de Brito estarão, com o escritor e quadrinista do Estado Lourenço Mutarelli (que não tem texto na edição, mas aborda com frequência as relações familiares em sua obra) no debate de lançamento da revista, no dia 16 de março, às 19 h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), discutindo o tema Família: Eles Ferram com Você?